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رياضة

الصحف التونسية تزف بشرى للمصريين قبل موقعة الاهلى والترجى وتفتح النار على كاف

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:00 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
فتحت الصحف التونسيه النار على الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " بسبب ما وصفته بمجامله الاهلي بعدم وضع اسم الترجي كطرف يمكن أن يرفع اللقب والاكتفاء بذكر فريق الأهلي فقط.

واكدت صحيفة الصباح التونسيه ان كاف مصر على استفزاز جماهير الترجي التونسي وعدم الاكتفاء بما حدث بمباراة الذهاب من اخطاء تحكيميه فادحة اثرت على نتيجه المباراة لصالح الاهلي. 

بينما ذكرت إذاعة موزاييك التونسية ان الاجتماع الفني للمباراة شهد حالة من الفوضى و مجاملة الأهلي حيث أكدت الاذاعه ان ممثل الترجي اعتبر ما حدث قرارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاعطاء اللقب للأهلي.

ويذكر ان الاهلي سيواجه الترجي التونسي التاسعه مساء غد الجمعة باستاد رادس في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا حيث انتهت مباراة الذهاب بثلاثيه مقابل هدف للاهلي.


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