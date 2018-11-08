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شيخ الأزهر: صمود المسلمين والأقباط أقوى رد على من يريدون إسقاط مصر

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 06:24 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
زارت الدكتورة منال العبسى رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وناقشت معه بعض القضايا العامة والأمور المتعلقة بالمرأة

يأتي ذلك في إطار مبادرة "مصر المحبة" التى أطلقتها اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد برئاسة الدكتورة منال العبسي، لدعم مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ولنشر السلام والمحبة بين الشعوب.

وقدمت "العبسي" الشكر للإمام الأكبر على دعمه المستمر للمرأة المصرية، خاصة بعد قراره الأخير بعدم نقل السيدات العاملات بالأزهر من أماكن عملهن ، ما لم يكن يرغبن في ذلك أو بعد عرض مبررات النقل و موافقته الشخصية على القرار .

وقالت الدكتورة "منال العبسى"، في بيان لها،اليوم، لا أرى أجمل وأبهى من لقائي بالعالم الجليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وامام الإسلام والمسلمين, فقد رأيت منه التواضع والنبل وكرم الأخلاق وجمال الاستقبال، وكذلك فهمه لقضايا المرأة ومتطلباتها وسعيه الدؤوب على تلبية تلك المتطلبات.

وأضافت "العبسي" أن أهم ما يميز اللقاء، والذى ترسخ فى الوجدان خاصة انه رجل يمثل بحق تفرد الأزهر وقيمته التي لا تضاهيها، حرصه الدائم على نشر صحيح الدين الإسلامي الوسطي ومواجهة الفتاوى المتطرفة والأفكار الهدامة التى تبعد كل البعد عن شريعتنا الاسلامية ، وكذلك تقديرة واحترامه للمرأة ووضعها في مكانتها التي أوصى بها ديننا الحنيف وهذا ما لمسناه منه خلال الزيارة.

ولفتت رئيس اللجنة إلى أن الشيخ "الطيب"، أكد خلال اللقاء على أن صمود المصريين "مسلمين وأقباط" وترابطهم يمثل الرد الأقوى على تلك العصابات الإرهابية المتطرفة التى لا تعرف لها وطن أو دين وتسعى إلى إسقاط الدولة المصرية.

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