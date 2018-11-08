عصام شرف يشارك في عزاء الإعلامي حمدي قنديل

شارك، الفنان محمود قابيل، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي، والدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر السابق، والإعلامى عمرو الليثي، وحمدين صباحي، والكاتب الصحفي مجدي شندى، في عزاء الإعلامي الراحل حمدي قنديل المقام حاليا بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بالتحرير، ويتلقي العزاء عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.



وكان الإعلامي الكبير حمدي قنديل، وافته المنية مساء الأربعاء قبل الماضى، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهر الخميس الماضي من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.



ويعد الإعلامي حمدي قنديل هو أحد أكبر وأشهر الإعلاميين في مصر والوطن العربي، وحظيت برامجه بشعبية كبيرة في الشارع العربي، وكان أشهرها "رئيس التحرير"، و"قلم رصاص".