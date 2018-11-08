خالد الجندي يطالب بالإبلاغ عن المحتكرين والفاسدين ..فيديو

طالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالإبلاغ عن المرتشين والمحتكرين والفاسدين، الذين ينهبون المال العام، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة الأمنية فى الدولة تحمى المبلغ عن الفساد.



وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "بلغ المعلومة وفيه جهات بتحميك، وملكش عذر لأن ده كتم شهادة".



وأضاف: "لازم تتحركوا عشان تقوم الدولة، وضربات الفساد اللى بتحصل وراها ناس شرفا اتقوا الله".