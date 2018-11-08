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رياضة

المقاصة يتقدم على الاتحاد بهدف فى الشوط الأول .. فيديو

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 07:49 م
مباراة المقاصة والاتحاد
مباراة المقاصة والاتحاد السكندرى
يسرى غازى
أنهى فريق مصر المقاصة الشوط الأول بالتقدم على نظيره الاتحاد السكندرى فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد المقاولون العرب فى إطار الجولة الـ 13 بالدورى الممتاز.

أحرز هدف الفريق الفيومى الاول اللاعب باولين فوافي فى الدقيقة 11 عقب تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه على يسار حارس زعيم الثغر.

ومنح الحكم الدولى محمد الحنفى البطاقة الصفراء للاعب سيد البلد أحمد مجدى الحسينى فى الدقيقة 32 بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب المقاصة كما حصل طه عادل على لاعب الفريق الفيومى على إنذار فى الدقيقة 44.
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