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رياضة

علي ماهر يختار 21 لاعبا استعدادا لمواجهة الجونة غدا

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:12 م
صدى البلد
عبدالله هشام
استقر علي ماهر المدير الفنى لفريق كرة القدم الأول بنادي سموحة علي قائمة فريقه لمواجهة الجونة والتى ستقام غدا علي ملعب "الجونة" ضمن منافسات الجولة الرابع عشر من بطولة الدوري المصري.

جاءت قائمة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - أحمد لورد.

الدفاع: إسلام صالح - إبراهيم عبد القوى - ياسر إبراهيم - محمود عزت -محمود منصور - رجب نبيل - محمود معاذ.

الوسط: أحمد نبيل مانجا - أحمد حمص - محمود سيد - ديريك نسيبامبى - كناريا - عبد العزيز إمام.

الهجوم: محمد حمدى زكي - أوميد اوكيرى - شريف رضا - يامادو تورو - أحمد حسن مكى - شيلونجو.

ويغيب عن سموحة كل من حسام حسن مهاجم الفريق وهدافه للإصابة حيث وضع يده فى الجبس وأسامه إبراهيم للإصابة أيضا والسيد فريد للإيقاف.
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