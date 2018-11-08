تشيلسي يتعادل سلبيا في الشوط الأول مع باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي

انتهى الشوط الأول من مباراة باتي بوريسوف البيلاروسي وتشيلسي بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة المقامة بينهما، بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.



لم يشهد المباراة أي فرص خطيرة من جانب الفريقين، سوى كرة واحدة من لاعبي الفريق البيلاروسي ارتطمت بالعارضة وشتتها دفاع البلوز بعد ذلك إلى خارج الميدان.



ويحتل تشيلسي المركز الأول برصيد 9 نقاط بينما يحتل باتي بوريسوف المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.

