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أخبار العالم

مبعوث أمريكا للسلام سيزور أفغانستان وباكستان والإمارات

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:15 م
صدى البلد
رويترز
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد سيزور أفغانستان وباكستان والإمارات وقطر من الثامن وحتى 20 نوفمبر لدفع مفاوضات السلام مع حركة طالبان.

وأضافت الوزارة في بيان "دعا الممثل الخاص خليل زاد الحكومة الأفغانية وطالبان إلى تشكيل فرق تفاوض موثوقة في جولته السابقة في المنطقة في أكتوبر وتشجع برؤية الجانبين يتخذان خطوات في هذا الاتجاه".
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