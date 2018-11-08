افلام الدورة الثانية لملتقي رؤية بـ الهناجر

يعرض نادي السينما المستقلة ، والذي ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء بعد غد السبت بسينما الهناجر، عدد من الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية الفائزة بجوائز الدورة الثانية من ملتقي "رؤية" لسينما الشباب .



يعرض النادي، الفيلم التسجيلي " ذاكرة عباد الشمس" إخراج مي زايد، الفيلم الروائي القصير "زي السكر" إخراج ندي رزق والفيلم الروائي القصير "خليل" إخراج اسلام شامب.



كما سيتم عرض الأفلام التي حصلت علي التنويهات الخاصة من لجنة تحكيم ملتقي "رؤية" وهم: فيلم " كل الطرق تؤدي إلي روما" إخراج "حسن صالح وني" وفيلم "قد يموت الأب في النهاية" إخراج "عبد الرحمن سالم".



يستضيف النادي والناقد السينمائي خالد عيسي للحديث عن الأفلام والسينما المستقلة.



يدير الحوار الناقد "أحمد عسر" .