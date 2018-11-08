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رياضة

قبل مواجهة الأهلي والترجي .. تعرف على مكافأة الفائز باللقب الإفريقي

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 09:58 م
صدى البلد
أحمد هاني
يدخل نادي الأهلي المصري ومضيفه الترجي التونسي إياب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا في كرة القدم، في مباراة مرتقبة ستقام غدا الجمعة على خلفية التوتر الذي حدث بمباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف.

وبحسب وكالة "فرانس برس" ولوائح الكاف يحصل الفائز باللقب على مبلغ 2,5 مليون دولار، والوصيف على 1,25 مليون.

ويسعى الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب المسابقة القارية مع ثمانية ألقاب، إلى التتويج بها للمرة الأولى منذ عام 2013، بينما يأمل الترجي في معانقة الكأس للمرة الثالثة بعد 1994 و2011.
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