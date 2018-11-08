في الليلة الأخيرة قبل النهائي.. هاشتاج #التاسعة_يا_أهلي يشعل تويتر

دشنت جماهير النادي الأهلي، حملة لدعم فريقها قبل مباراته المرتقبة أمام الترجي التونسي، بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تقام على استاد رادس، في التاسعة من مساء غد الجمعة.



وجاء الدعم من خلال إطلاق هاشتاج #التاسعة_يا_اهلي مغردين في حب فريقهم، مطالبين بتحقيق الفوز.



وكان الأهلى فاز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى لقاء الذهاب الذى أقيم الجمعة الماضية باستاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية.