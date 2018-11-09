هاني شاكر يبدع في الليلة الثامنة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

أبدع النجم الكبير "هاني شاكر" في الليلة الثامنة ضمن فاعليات ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية السابع والعشرون، المقام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، والذي يحمل إسم الفنانة الراحلة "شادية".



اعتلي "شاكر " خشبة المسرح على أنغام أغنية "يا أغلى إسم في الوجود" بقيادة المايسترو "إبراهيم الموجي"، وسط ترحيب حار من الحاضرين، الذين حرصوا على حضور الحفل، كما قدم خلال الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل بالإضافة إلى أشهر أعماله العاطفية والوطنية ومنها " لو هتسهر، بحبك أنا، أنت ماشى في مصر، كل ليلة، لو بتحب، لسه بتسألي، بأمر الحب، نسيانك صعب أكيد، وعد منى، بعد حبك، كده برضه يا قمر، تعالوا، غلطة، ياريتك معايا، على الضحكاية"، وسط تصفيق حار من الحضور.



يذكر أن المهرجان يقام هذا العام في الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر، ويضم 43 حفل فني على 7 مسارح هي "الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، دمنهور، الإسكندرية، طنطا"، بمشاركة 72 فنان وفنانة من 8 دول عربية هي "مصر، السعودية، الكويت، تونس، العراق، لبنان، البحرين، الأردن"، ووقع الإختيار على النجمة الراحلة "شادية" لتكون شخصية هذا العام.



كما يتم إهداء الدورة إلى روح كل من الموسيقار الراحل" ميشيل المصري"، وعازف الكمان "سعد محمد حسن".