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أخبار البلد

استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وكوريا الجنوبية في يناير المقبل

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 08:26 ص
السفير د. حازم فهمي
السفير د. حازم فهمي سفير مصر في كوريا الجنوبية
محمد وديع.. رسالة سيول
أكد الدكتور حازم فهمي، سفير مصر في كوريا الجنوبية،أن شهر يناير 2019 سوف يشهد استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المطارات المصرية ومثيلاتها في كوريا الجنوبية، حيث يبدأ الموسم بــ 5 رحلات شارتر كل منها على متنها حوالي ٢٨٠ سائحا.

وأضاف السفير حازم فهمي، خلال لقائه بوفد صحفي مصري يزور كوريا هذا الأسبوع، أن الرحلات تستمر لمدة شهرين لمدن الأقصر وأسوان والغردقة والقاهرة، وأن هذا الأمر يحدث لأول مرة منذ يناير 2011 عقب توقف الرحلات، لافتا إلى أن مشغلي الرحلات الكوريين أعلنوا في الصحف الكورية عن هذا الاستئناف وبالفعل تم حجز حوالي 25% من الرحلات خلال أسبوعين فقط وهو ما يبشر بأن هناك طلب على المقاصد المصرية وأن العائد لعودة الطيران المباشر سيكون كبيرا.

وتابع السفير فهمي أن السوق السياحي الكوري سوق كبير حيث يسافر حوالي نصف سكان كوريا حول العالم كل عام،
معلنا عن موعد زيارة آثار توت عنخ آمون لسيول في عام ٢٠٢٢؛ في المتحف الوطني الكوري.
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