ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا..اليوم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 10:48 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
سربت الصحف التونسية، التشكيل لفريق الترجي التونسي والذي سيخوض به مباراته أمام الأهلي في اياب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا علي ملعب رادس .

حسب التسريبات الاولية التي تحصلت عليها صحيفة "الصريح" التونسية"فقد جاء التشكيل كالتالى :-
حراسة المرمي :- بن شريفية

الدفاع:-اليعقوبي-شمام-الدربالي-بن محمد

الوسط :-كوليبالي-الشعلالي-البدري

الهجوم:-بقير-البلايلي - الخنيسي
loading...

ترشيحاتنا

في لقاءات الفريقين..6 مواجهات جمعت الأهلي والترجي على ملعب رادس

القضاء الفرنسي يرفض طلب تحرير طارق رمضان بعد اعترافه بعلاقاته

مستقبل وطن: الشائعات إحدى الأدوات الأساسية لحروب الجيل الرابع والخامس..فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على القاهرة والإسكندرية..فيديو

أفعى حائط البراق تثير جدلا داخل إسرائيل حول نهاية العالم

رئيس الفيفا يحضر مباراة الترجي والأهلي برادس

تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم

الشرطة الاسترالية تعتقل مشتبها به في حادث طعن ملبورن

تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم .. فيديو

جندي سوري يفرغ ذخيرة الكلاشنكوف في حبيبته بوسط الشارع

هشام عباس يحكي لأول مرة تفاصيل زواج المطربة جنات من صديقه..فيديو

إذاعة فرنسية: الترجي يعول على ضغط جمهوره للفوز على الأهلي في رادس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

ياسمين صبري بإطلالة مثيرة بيضاء في حفل CartierMirage

ضبط 3 أطنان جبن غير صالح للاستهلاك بمصنع بير سلم في الجيزة.. صور

فيديو

آية سمير توجه رسالة لـ أحمد حلمي: بحبك ونفسي أقابلك
تثبيت سعر الفائدة بالبنك المركزي يتصدر عناوين الصحف المصرية اليوم
أبو كب: بدأنا التحضير لمنتدى شباب العالم الثالث..فيديو
التحاليل الجوية تكشف المناطق المعرضة لغزرة أمطار.. فيديو
مستقبل وطن: الشائعات إحدى الأدوات الأساسية لحروب الجيل الرابع والخامس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟