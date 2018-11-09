التشكيل المتوقع للترجي في مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا..اليوم

سربت الصحف التونسية، التشكيل لفريق الترجي التونسي والذي سيخوض به مباراته أمام الأهلي في اياب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا علي ملعب رادس .



حسب التسريبات الاولية التي تحصلت عليها صحيفة "الصريح" التونسية"فقد جاء التشكيل كالتالى :-

حراسة المرمي :- بن شريفية



الدفاع:-اليعقوبي-شمام-الدربالي-بن محمد



الوسط :-كوليبالي-الشعلالي-البدري



الهجوم:-بقير-البلايلي - الخنيسي