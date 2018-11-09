بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.



وأعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، عن خطبة الجمعة اليوم 9 نوفمبر بالمساجد، تحت عنوان "نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم كما يجب أن نعرفه.



وتأتى خطبة الجمعة اليوم 9 نوفمبر بالمساجد، عن القرآن الكريم، ووصفها للنبى صلى الله عليه وسلم، ومكانته وأخلاقه، والكثير من جوانب الرحمة، التى لم تكن خاصة بالمؤمنين فحسب بل أن الرحمة التي امتلأ بها قلب النبي شملت المؤمن والكافر رالبز والفاجر وجميع المخلوقات.