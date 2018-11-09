أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1

تواصل القوات العربية المشاركة فى تدريبات "درع العرب -1" تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية البرية والبحرية والجوية المخططة خلال فعاليات التدريب الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية .





وتم عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل خبرات القادة وتوحيد المفاهيم العملياتية بين مختلف القوات ، كما نفذت عناصر القوات الخاصة عدد من الأنشطة التدريبية أبرزت المهارة في الميدان وأعمال الإخفاء والتمويه واستغلال طبيعة الأرض لكافة العناصر إضافة إلى تنفيذ اعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية وتنفيذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية لجميع الأسلحة .





ونفذت قوات المظلات المشاركة من مختلف الدول تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد والتعامل مع المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية نهارا وليلًا وتحت مختلف الظروف وكيفية تنفيذ أعمال الإزالة والتشكيلات الجوية وتنفيذ قفزات مشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من كفاءة وقدرة تنفيذ المهام والوصول إلى الأهداف المخططة بدقة عالية .





وتواصل عناصر القوات البرية مدعومة بعناصر من القوات الخاصة الإعداد والتجهيز لتنفيذ أنشطة اقتحام بؤرة إرهابية والقتال فى المدن وتنفيذ رمايات تكتيكية بالخيرة الحية ، ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات على إقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش .





وتستمر عناصر القوات الجوية فى التدريب على تخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة ، وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية ، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ العديد من الطلعات للتدريب على أعمال الدفاع والهجوم على أهداف معادية .



