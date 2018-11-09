ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أنشطة بحرية وبرية وجوية مكثفة للقوات العربية المشاركة فى تدريبات درع العرب 1

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:30 م
تدريبات درع العرب
تدريبات درع العرب 1
محمد إبراهيم
تواصل القوات العربية المشاركة فى تدريبات "درع العرب -1" تنفيذ كافة الأنشطة التدريبية البرية والبحرية والجوية المخططة خلال فعاليات التدريب الذي يستمر حتى 16 نوفمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وميادين التدريب القتالى بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية .

وتم عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل خبرات القادة وتوحيد المفاهيم العملياتية بين مختلف القوات ، كما نفذت عناصر القوات الخاصة عدد من الأنشطة التدريبية أبرزت المهارة في الميدان وأعمال الإخفاء والتمويه واستغلال طبيعة الأرض لكافة العناصر إضافة إلى تنفيذ اعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية وتنفيذ تمارين الرماية بالذخيرة الحية لجميع الأسلحة .

ونفذت قوات المظلات المشاركة من مختلف الدول تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد والتعامل مع المواقف الطارئة التى يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية نهارا وليلًا وتحت مختلف الظروف وكيفية تنفيذ أعمال الإزالة والتشكيلات الجوية وتنفيذ قفزات مشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من كفاءة وقدرة تنفيذ المهام والوصول إلى الأهداف المخططة بدقة عالية .

وتواصل عناصر القوات البرية مدعومة بعناصر من القوات الخاصة الإعداد والتجهيز لتنفيذ أنشطة اقتحام بؤرة إرهابية والقتال فى المدن وتنفيذ رمايات تكتيكية بالخيرة الحية ، ونفذت عناصر القوات الخاصة البحرية تدريبات على إقتحام السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش .

وتستمر عناصر القوات الجوية فى التدريب على تخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة ، وتبادل الخبرات بين الأطقم الجوية ، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ العديد من الطلعات للتدريب على أعمال الدفاع والهجوم على أهداف معادية .

فيما تواصل كافة أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة والمنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة فى التنظيم والتخطيط الجيد لمختلف الأنشطة التدريبية وتوفير مساعدات التدريب وتنسيق الجهود المشتركة لكافة الدول لتنفيذ الأنشطة المخططة وتسهيل مطالب القوات المشاركة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريب الذى يعد من أكبر التدريبات العربية التى تنفذ بالمنطقة .
loading...

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 -11- 2018

وزير الأوقاف يبكي خلال خطبة الجمعة في مدح رسول الله.. فيديو

شاهد.. حريق مدمر يضرب شمال كاليفورنيا وفرار مئات السكان

التحاليل الجوية تكشف المناطق المعرضة لغزرة أمطار.. فيديو

آيتن عامر تدعم الأهلي: ترجعوا بالتاسعة إن شاء الله

هشام عباس يحكي لأول مرة تفاصيل زواج المطربة جنات من صديقه..فيديو

احذر.. الأجهزة الإلكترونية تصيب الأطفال بـ12 نوعا من السرطان

المستكاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

قبل مواجهة الترجي.. جماهير الأهلي تشعل تويتر: التاسعة إن شاء الله

اتحاد الكرة يوجه رسالة دعم لفريق الأهلي قبل مواجهة الترجي

إذاعة فرنسية: الترجي يعول على ضغط جمهوره للفوز على الأهلي في رادس

السعودية تحذر إسرائيل وتطالب بالإنهاء الفوري لاحتلال‎ فلسطين والجولان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

الوفد: إغلاق لجان انتخابات الهيئة العليا الثامنة مساء.. فيديو
احذر.. الأجهزة الإلكترونية تصيب الأطفال بـ12 نوعا من السرطان
وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان مصنعا جديدا للتمور بواحة سيوة
محافظ شمال سيناء يكشف هدف معرض الأسر المنتجة بالعريش.. فيديو
تعرف على أكبر مطعم عائم في العالم استضاف العديد من المشاهير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟