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شكري وبومبيو يبحثان هاتفيا آفاق العلاقات المشتركة ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:36 م
شكري وبومبيو
شكري وبومبيو
أ ش أ
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، وذلك في إطار التشاور المستمر بين البلدين في شأن مجمل وتطورات الأوضاع في المنطقة، والتباحُث حول الأوضاع الثنائية‪.‬

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة بأن الوزيريّن تناولا أهمية مواصلة الدفع قدما بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التطرُّق لبدء التحضيرات لعقد اجتماعات بين وزيريّ دفاع وخارجية البلديّن وفقا لصيغة 2 + 2 ، وجولة آلية الحوار الاستراتيجي، وذلك في إطار تدعيم العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة‪.‬

وأضاف حافظ أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما اتفقا على تكثيف التواصل خلال المرحلة القادمة بغية التشاور بشأن القضايا الإقليمية والتحديات التي تواجه استقرار الشرق الأوسط‪.
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