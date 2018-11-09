إقبال كثيف بالانتخابات التكميلية لنادي جزيرة الورد بالمنصورة



ويبلغ عدد الأعضاء المسددين للاشتراك والذين لهم حق التصويت وحضور الجمعية العمومية 19503 أ عضاء وتجرى الانتخابات داخل 20 لجنة تحت إشراف قضائي كامل بكل لجنة مستشار بالإضافة إلى 7 مستشارين تم تكليفهم من قبل اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار محمد السيد على خليفة رئيس محكمة استئناف جنوب القاهرة والمستشار أحمد مجدى أبو العلا من المكتب الفني لمحكمة النقض والمستشار أحمد إسماعيل رئيس محكمة القاهرة الجديدة والمستشار حسام الجيزاوى من المكتب الفني لمحكمة النقض والمستشار أحمد مختار رئيس محكمة أسوان الابتدائية.



ويشرف على الجمعية العمومية والانتخابات أيضا لجنة من الشباب والرياضة برئاسة رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة ومحمد عزت وكيل المديرية للرياضة ورياض شندى وكيل المديرية للشباب وعبد الحميد عتمان مدير الهيئات الرياضية وإبراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي .

توافد العشرات من أعضاء نادى جزيرة الورد بالمنصورة ، اليوم لمقر النادي لحضور الجمعية العمومية فيما شهد النادي إقبالا كثيفا من الأعضاء للتصويت في الانتخابات التكميلية على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي والتي بدأت من التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً حيث تجرى الانتخابات على منصب رئيس مجلس الإدارة بين كلا من حاتم عبد الرحمن، وإبراهيم صالح وفاز بالتزكية بمقعد عضو مجلس إدارة فوق السن الدكتور محمد فؤاد.