ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

خالد بيومى: أدعو معايا بإذن الله التاسعة يا أهلي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:30 م
صدى البلد
محمد بدران
حرص، المحلل الرياضي خالد بيومى، على دعم ومساندة الأهلى قبل لقائه مع الترجى فى إياب نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد رادس بتونس فى التاسعة مساء اليوم.

وكتب "بيومي"، عبر حسابه الشخصى على تويتر: ‏أدعو معايا باْذن الله التاسعة يا أهلي.

وحسم الأهلى مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3/1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد عن هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.
خالد بيومى: أدعو معايا بإذن الله التاسعة يا أهلي
loading...

ترشيحاتنا

تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم .. فيديو

هاكرز الترجى يخترق الموقع الرسمى للنادى الأهلى للمرة الثانية فى 24 ساعة

التحريات: منتحر شارع الهرم غضب من تقبيل شقيق زوجته رأس والدته

أمنية تمناها الرئيس الراحل السادات قبل وفاته.. فماذا كانت؟

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

وزير الزراعة: زيادة سعر طن التمر من 400 دولار إلى ألف دولار للتصدير

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

شاهد.. أول فيديو للهجوم الإرهابي بأستراليا

إجراءات أمنية مشددة حول بعثة الأهلي في تونس

الإفتاء: اليوم غرة ربيع الأول.. وهذا موعد ذكرى المولد النبوي

إبراهيم فايق يساند الأهلي.. العب برجولة ماتش ببطولة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو
انطلاق ماراثون انتخابات الهيئة العليا للوفد..أنصار المرشحين يوزعون ملصقات وأقلام على الناخبين..الرئيس الشرفى: نحن أمام عملية انتخابية نزيهة.. والطويل:عودة الوفد كحزب معارض بناء ضرورة.. صور وفيديو
ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟