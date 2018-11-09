خالد بيومى: أدعو معايا بإذن الله التاسعة يا أهلي

حرص، المحلل الرياضي خالد بيومى، على دعم ومساندة الأهلى قبل لقائه مع الترجى فى إياب نهائى أفريقيا التى يستضيفها استاد رادس بتونس فى التاسعة مساء اليوم.



وكتب "بيومي"، عبر حسابه الشخصى على تويتر: ‏أدعو معايا باْذن الله التاسعة يا أهلي.



وحسم الأهلى مباراة الذهاب التى أقيمت فى برج العرب الجمعة الماضى بنتيجة 3/1، ويكفى المارد الأحمر التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بفارق أهداف لا يزيد عن هدف واحد للتتويج بلقب البطولة.