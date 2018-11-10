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ديني

تعرف على حكم تطهير الجرح بالنار

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كي الجروح بالنار، يجوز في حالات معينة اوضحتها الشريعة .

وأضاف "الورداني" خلال إجابته عن سؤال مضمونة "ما هو حكم تطهير الجرح بالنار ؟ "، أن أستخدام الكي للجروح يجوز ولكن بثلاث شروط، أهمها ان يكون بأمر من الطبيب، وعند الاضطرار إليه في الضرورة القصوى، فضلا عن تجنب اثاره الجانبية التي قد تكون أشد من العلاج والتطهير .

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا توافرت كل هذه الشروط كاملة في المريض، يجوز له العلاج بالكي اضطرارا
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