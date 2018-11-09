ضبط 33 متهما فى حملة أمنية بشبرا الخيمة

شنت أجهزة الأمن بالقليوبية حملة لضبط العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون وتجار المخدرات بشبرا الخيمة.



وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الاجرامية فقامت حملة استهدفت مدينة شبرا الخيمة وأسفرت الحملة عن ضبط 33 متهما من العناصر الخطرة، و7 أسلحه نارية، و 8 قضايا مخدرات بإجمالى 610 جم حشيش، و1999 قرصا مخدرا.



كما تمكنت الحملة من ضبط 8 أحكام جنايات، و 3 قضايا سلاح نارى و34 قضية مرافق متنوعة، و30 قضية تموينية متنوعة، و4 قضايا أموال عامة .



وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



