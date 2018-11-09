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أخبار العالم

أمريكا تطلب من سكان كاليفورنيا إخلاء منازلهم بسبب حرائق الغابات

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:35 م
حرائق الغابات
حرائق الغابات
أ ش أ
طلبت السلطات الأمريكية في ولاية كاليفورنيا من آلاف السكان في شمال الولاية مغادرة ديارهم، بسبب الحريق الذي التهم أكثر من 80 كيلومترًا مربعًا، ويتمدد سريعًا.

وكتبت دائرة كاليفورنيا للغابات والحماية من الحرائق في تغريدة على موقع التدوينات الصغيرة تويتر -وفقًا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - أن "هذه الكارثة بالغة الخطورة.. من فضلكم... أخلوا منازلكم إذا ما طُلب منكم ذلك"، ومن جانبها حذرت السلطات المحلية من أن النيران تهدد حوالي 15 ألف نقطة حساسة.

ويشار إلى أن الحريق الذي أطلق عليه اسم كامب فاير -ويعتبر متأخرًا بالنسبة لموسم الحرائق في الولايات المتحدة- أتى على عشرات المنازل في مقاطعة بوتي، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وتمددت الكارثة التي أججتها رياح عنيفة؛ لتغطي مدينة باراديس التي يبلغ عدد سكانها 26 ألف نسمة بسحب الدخان الكثيفة والرماد، فيما دمرت النيران عشرات المنازل ومستشفى ومحطة محروقات.
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