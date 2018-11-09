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أخبار البلد

شرم الشيخ تستضيف مؤتمر التنوع البيولوجي.. الثلاثاء

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:20 م
صدى البلد
محمد غالي
قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة، إن مصر تستضيف مؤتمر التنوع البيولوجي، يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة شرم الشيخ، بعنوان "مؤتمر الأطراف الـ14 لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي cop 14"، وتحت شعار "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل صحة ورفاهية الإنسان وحماية الكوكب".

وأشار- في بيان له- إلى أن هذا المؤتمر، يعتبر خطوة مهمة وحدثا عالميا في المجال، مضيفا أن المؤتمر يأتي تحت إشراف الأمم المتحدة، وتنظيم واستضافة مصرية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية بإشراف وزارة البيئة.

وأوضح حسين، أن المؤتمر يهدف إلى الحفاظ على مصادر الطبيعة، وتنوع استخدامها بطرق طبيعية، تحافظ عليها بصورها الأساسية، وكيفية الحفاظ عليها.

وطالب نقيب العاملين بالنظافة، بمزيد من الدعم من كل جهات الدولة والشعب المصري، لدعم هذا الحدث الهام كثاني أكبر محفل دولي على مستوى العالم.
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