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المصري تحت 17 سنة يتعادل إيجابيا مع الزمالك

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:45 م
فريق المصري
فريق المصري
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
تعادل فريق المصري تحت 17 عاما “الفئة العمرية 2001” مع نظيره فريق الزمالك بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما اليوم على مجمع ملاعب الناشئين بنادي الزمالك ضمن مباريات دوري الجمهورية لتلك الفئة السنية وأدارها طاقم تحكيم مكون من عمر الشناوي والسيد حسن وأسامة السيد.

انتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف للاشئ قبل أن ينجح البديل زياد فرج في إحراز هدف التعادل في الدقيقة التاسعة والثلاثين من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وشهد الشوط الثاني إهدار عدد كبير من الأهداف من جانب فريق المصري الذي سيطر على مجريات الشوط الثاني بالكامل.

مثل المصري: محمد محسن ، عبد السلام أحمد ، حازم حسين ، اسلام عصام ، عبد الله عيسى ، شريف رمضان ، ابراهيم سعيد ، أحمد شداد “أحمد كمال” ، صيام سعيد “محمد فرحات” ، عمر الجرايحي ” زياد فرج” ، مصطفى كمال.

ويتكون الجهاز الفني لفريق تحت 17 عاما بالمصري من عمرو الصفتي مديرًا فنيًا ، ومعه محمد ذكري مدربًا عامًا، ابراهيم صبح مدربًا لحراس المرمى، زكريا قمصان إداريًا للفريق، أيمن عبد العظيم اخصائيًا للعلاج الطبيعى، فيما يشرف على القطاع فنيًا ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع، سيف داود نائب المدير الفني للقطاع، السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى، كريم ذكري مسئول شئون اللاعبين ومدحت مختار مشرفًا على أخصائيي العلاج الطبيعي.
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