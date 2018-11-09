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رياضة

رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 06:50 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
وجه الأنجولى سيباستياو جيلبرتو ظهير أيسر فريق الأهلى السابق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأحمر لدعمهم والحصول على النجمة التاسعة فى تاريخ الأهلى .

وقال جيلبرتو خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام: "اللاعبون والجماهير فى اختبار كبير أمام الترجي في تونس وكسبنا في الذهاب 3 /1 و اللاعبون قدموا مباراة كبيرة ولديهم طموح كبير و ليس سهلا اللعب في تونس لكن عقلية اللاعبين جيدة ونتيجة الذهاب أيضا و أتمنى التوفيق للأهلي وتعم الاحتفالات القاهرة عقب المباراة ".

جدير بالذكر ان، الأهلى سيواجه منافسه الترجى التونسي فى التاسعة مساء الليلة على ملعب رادس فى إياب نهائى دوري أبطال أفريقيا علما بأن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 / 1 على ملعب برج العرب.
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رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة

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