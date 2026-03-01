محافظ الغربية: المواطن محور كل عمل .. والتنفيذ الفوري أساس رضا الجمهور

واصل اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة الملفات التنفيذية بشكل يومي من خلال عقد لقاءات مكثفة مع رؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات، لمراجعة مستوى الأداء في مختلف القطاعات، وتحديد التحديات، ووضع حلول عملية وفورية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ خلال الاجتماعات أن المواطن هو محور كل عمل، وأن رضا المواطن عن جودة الخدمات هو المعيار الأساسي لتقييم الأداء التنفيذي، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني المستمر لجميع المسؤولين، والتعامل السريع مع أي مشكلة دون تأخير.

تحرك تنفيذي عاجل

وشدد المحافظ أيضًا على متابعة المشروعات الجارية عن قرب، ومعالجة أي معوقات فنية أو إدارية فورًا، مع الحرص على الالتزام بالجودة والمعايير المعتمدة، مؤكدًا أن التنظيم الدقيق والمتابعة المستمرة يحققان فرقًا حقيقيًا في مستوى الخدمات، ويضمنان نتائج ملموسة للمواطن في حياته اليومية.