من رحاب المسجد الأحمدي.. محافظ الغربية يشهد احتفال العاشر من رمضان

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عقب أداء صلاة العشاء والتراويح، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وذلك من داخل رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام،، و خالد العرفي السكرتير العام المساعد، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفضيلة الشيخ مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية.

توجيهات محافظ الغربية

بدأت الفعاليات بأداء صلاة العشاء والتراويح، أعقبها تلاوة قرآنية عطرة، ثم ألقى فضيلة الشيخ أبوالسعود عبدالدايم كلمة تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان، مستعرضًا بطولات القوات المسلحة المصرية في تلك الملحمة الخالدة، ومشيرًا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات للمسجد الأحمدي قبل اتخاذ قرار الحرب، بما يعكس رمزية المكان وارتباطه بلحظة فارقة في تاريخ الوطن، واختُتم الاحتفال بابتهالات للشيخ محمد علي سليم وسط أجواء روحانية.

تحسين خدمات

وفي كلمته، قدّم محافظ الغربية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات القوات المسلحة وأبناء المحافظة، مؤكدًا أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر تجسد قوة الإرادة وصلابة القرار. وأكد أن الجيش المصري هزم المستحيل، واستعاد الأرض رغم كل محاولات التشكيك، وأثبت أن الإرادة المصرية لا تعرف الانكسار.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار إلى أن هذه الذكرى تجدد روح الفخر والثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وأن بطولات القوات المسلحة ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة، داعيًا الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، ويحفظ شعبها ورجالها البواسل ويبارك جهودهم في رفعة الوطن.