ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران
«الكهرباء»: الشبكة القومية آمنة ومستقرة ومُستعدون لكافة السيناريوهات رغم التطورات الإقليمية
إيران تؤكد استشهاد رئيس الأركان عبد الرحيم موسوي
الداخلية القطرية: على الجميع التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
الدفاع المدني القطري يتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية إثر سقوط شظايا صاروخ
إعلام إيراني : دوي انفجارات قوية في طهران
طقس الأحد 1 مارس 2026.. أجواء متقلبة وأمطار على تلك المناطق
عراقجي يعلق على وفاة خامنئي: سيظل نهجه الثابت حياً وملهما
الأرصاد تُحذر من "لسعة البرد" وسقوط أمطار اليوم.. ومناشدات بارتداء الملابس الثقيلة
بعد التعادل أمام زد .. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
محافظات

من رحاب المسجد الأحمدي.. محافظ الغربية يشهد احتفال العاشر من رمضان

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عقب أداء صلاة العشاء والتراويح، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

 وذلك من داخل رحاب المسجد الأحمدي بمدينة طنطا، بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام،، و خالد العرفي السكرتير العام المساعد، والشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفضيلة الشيخ مجدي السعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية.

توجيهات محافظ الغربية 

بدأت الفعاليات بأداء صلاة العشاء والتراويح، أعقبها تلاوة قرآنية عطرة، ثم ألقى فضيلة الشيخ أبوالسعود عبدالدايم كلمة تناول خلالها الدروس والعبر المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان، مستعرضًا بطولات القوات المسلحة المصرية في تلك الملحمة الخالدة، ومشيرًا إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الراحل محمد أنور السادات للمسجد الأحمدي قبل اتخاذ قرار الحرب، بما يعكس رمزية المكان وارتباطه بلحظة فارقة في تاريخ الوطن، واختُتم الاحتفال بابتهالات للشيخ محمد علي سليم وسط أجواء روحانية.

تحسين خدمات 

وفي كلمته، قدّم محافظ الغربية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات القوات المسلحة وأبناء المحافظة، مؤكدًا أن ذكرى العاشر من رمضان ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر تجسد قوة الإرادة وصلابة القرار. وأكد أن الجيش المصري هزم المستحيل، واستعاد الأرض رغم كل محاولات التشكيك، وأثبت أن الإرادة المصرية لا تعرف الانكسار.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار إلى أن هذه الذكرى تجدد روح الفخر والثقة في قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وأن بطولات القوات المسلحة ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة، داعيًا الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، ويحفظ شعبها ورجالها البواسل ويبارك جهودهم في رفعة الوطن.

اخبار محافظة الغربية

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة

يحيى النوساني

يحيى النوساني يتوج ببطولة جودفيلو كلاسيك للاسكواش بكندا

دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

نتائج مواجهات ختام الدور قبل النهائي لدوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

