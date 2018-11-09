الترجي يهاجم الأهلي بالقوة الضاربة في نهائي افريقيا.. تعرف علي التشكيل

أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي، عن تشكيلة الفريق التي ستواجه فريق الأهلي اليوم في التاسعة مساءا في إطار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وضم التشكيل: بن شريفية - اليعقوبي -خليل شمام -سامح الدربالي - أيمن بن محمد - كوليبالي - الشعلالي -سعد بقير - أنيس البدري - يوسف البلايلي - طه ياسين الخنيسي.



يجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في استاد الجيش ببرج العرب.