ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الترجي يهاجم الأهلي بالقوة الضاربة في نهائي افريقيا.. تعرف علي التشكيل

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 07:18 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي، عن تشكيلة الفريق التي ستواجه فريق الأهلي اليوم في التاسعة مساءا في إطار إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضم التشكيل: بن شريفية - اليعقوبي -خليل شمام -سامح الدربالي - أيمن بن محمد - كوليبالي - الشعلالي -سعد بقير - أنيس البدري - يوسف البلايلي - طه ياسين الخنيسي.

يجدر الإشارة إلى أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في استاد الجيش ببرج العرب.
loading...

ترشيحاتنا

اعتقال مسئولة دنماركية وشبهات حول علاقتها بقطر

وزير الأوقاف يكشف عن آيتين قرآنيتين بكى رسول الله عند تلاوتهما

الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو

طريقة تحضير الأرز المعمر

التعليم العالي تعلن شروط الحصول على منحة دراسية مجانية باليونان

تقارير: مالك ليفربول يفكر في بيع النادي

الإفتاء: اليوم غرة ربيع الأول.. وهذا موعد ذكرى المولد النبوي

تونس تستعين بطائرات و6 آلاف ضابط لتأمين مباراة الأهلي والترجي

الداخلية تزيل العشرات من حالات التعديات والإشغالات بالمحافظات.. فيديو

مواطنو غزة يستقبلون سفير قطر بالحجارة وهتافات روح يا عميل.. فيديو

التعليم تكشف ما تم إنجازه لصالح الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

تعرف على 10 آيات قرآنية أوصى رسول الله بتلاوتها يوم الجمعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتحبي السيمونى .. 10 أفكار لإضافته فى منزلك.. صور

الأمطار الغزيرة تغرق مناطق متفرقة من الإسكندرية.. صور

تعرف على حكاية تابوت نادر في المتحف الكبير مصنوع من الرصاص..صور

أمطار غزيرة تضرب مطروح والساحل الشمالي.. صور

جماهير الأهلي تصل تونس لمؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجي.. صور

فيديو

آمنة نصير: الإسلام لم يحرم النقاب أو يفرضه .. فيديو
عالم أزهري: وجه المرأة وكفاها ليسا بـ عورة وفقا لجمهور العلماء.. فيديو
الشماريخ تستقبل الأهلي في شوارع رادس قبل مواجهة الترجي .. فيديو
الأرصاد تعلن موعد انحسار الأمطار وتوجه تحذيرا للمواطنين.. فيديو
رسالة مؤثرة من جيلبرتو للأهلي قبل مواجهة رادس الليلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟