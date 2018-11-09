الجيش الكويتي يتدخل في أزمة الأمطار

أعلنت رئاسة الاركان العامة للجيش الكويتي، أن فرق قوة الواجب "غيث" وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء تعمل في موقع مستشفى الفروانية ومستشفى العدان وجسر الاحمدي ومنطقة المنقف، لإزالة تجمعات المياه جراء الأمطار التي تشهدها البلاد، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.



كان وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي، تقدم باستقالته من منصبه إثر الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد أخيرا.



وعبر الرومي في استقالته عن «عميق أسفه» إزاء الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات المواطنين والمقيمين جراء موجة الأمطار الكثيفة التي شهدتها البلاد.