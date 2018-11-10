ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تعليم دمياط: مجموعات مجانية بالمدارس لمواجهة الدروس الخصوصية

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:54 ص
تعليم دمياط: مجموعات
تعليم دمياط: مجموعات مجانية بالمدارس لمواجهة الدروس الخصوصية
محافظات زينب الزغبي
صرح السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ،إن مدارس دمياط كانت قد أعلنت مكافحة الدروس الخصوصية من الشهر الماضي وفق مبادرة أطلقتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تحت عنوان (شارك - تعلم- بالمجان) ، وبدأت المبادرة فى القضاء عليها بالمجموعات المجانية بالمدارس يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، طوال العام الدراسى، بجميع الإدارات التعليمية، ومازال الإقبال كبير من الطلاب علي تلك المجموعات المجانية.

وأضاف "سويلم" لصدى البلد انه خلال متابعته لفعاليات مبادرة «شارك- تعلم- بالمجان»، وبرفقته قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية أنه وجد إقبالًا شديدًا وتزاحمًا من طلاب وطالبات المدارس الثانوية بصفوفها الثلاث والاعدادية والتعليم الفنى، بأعداد كبيرة لا تقل عن 5000 طالب وطالبة لحضور المجموعات،بحميع الادارات التعليمية، مؤكدا أن معلمي المحافظة تسابقوا للاشتراك بالمبادرة بدون أجر، مساهمة منهم فى إنجاح المبادرة.

وتابع «سويلم»: «لا بديل للطالب سوى العودة للمدرسة والاستفادة من هذه المجموعات المجانية».
loading...

ترشيحاتنا

رئيس اتحاد الكرة التونسي: الترجي كان للأهلي بالمرصاد

الترجي يسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي .. فيديو وصور

الترجي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بثلاثية في الأهلي.. فيديو وصور

السعودية تحذر مواطنيها في الأردن بعد كارثة السيول

الشماريخ تستقبل الأهلي في شوارع رادس قبل مواجهة الترجي .. فيديو

هجوم ناري من وائل جمعة على الاتحاد الإفريقي قبل مباراة الأهلي والترجي

لقطة المباراة .. صلاح محسن باكيا والخطيب يواسيه على منصة التتويج..صور

إصابة قوية لنجم الأهلي في الدقائق الأولى أمام الترجي

البحوث الإسلامية توصي بصلاة يحبها الله تعالى

رضوى الشربيني: مقدرش أهز عرش الرجال.. فيديو

الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للترجي أمام الأهلي

آمنة نصير: كيف يأمرنا الله بغض البصر ويطالب المرأة بارتداء النقاب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرحة لاعبي وجمهور الترجي بعد التتويج بلقب أبطال أفريقيا .. صور

عملي وأنيق.. 10 أفكار لاستخدام الأزرق في منزلك

تراجع أحمر وسيطرة تونسية على فعاليات 30 دقيقة بين الأهلي والترجي..صور

سيطرة حمراء وتعادل سلبي في أول 15 دقيقة بين الأهلي والترجي ..صور

المقاهي كاملة العدد مع انطلاق مباراة الاهلي والترجي..صور

فيديو

محمود محي الدين: إصلاح القطاع المالي حمى مصر من الأزمات المالية
محمود محي الدين: مصر من أكثر الدول إنفاقا على التعليم والصحة.. فيديو
عدلي القيعي يطالب الأهلي بالتحقيق في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا
طفل لـ شيماء سيف: إنتي تخينة.. فيديو
عدلي القيعي: تم اغتيال الأهلي معنويا قبل المباراة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟

هل تؤيد مقترح قانون تأجير الشقق المفروشة بعقد مسبق من الشرطة؟