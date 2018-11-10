تعليم دمياط: مجموعات مجانية بالمدارس لمواجهة الدروس الخصوصية

صرح السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ،إن مدارس دمياط كانت قد أعلنت مكافحة الدروس الخصوصية من الشهر الماضي وفق مبادرة أطلقتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تحت عنوان (شارك - تعلم- بالمجان) ، وبدأت المبادرة فى القضاء عليها بالمجموعات المجانية بالمدارس يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، طوال العام الدراسى، بجميع الإدارات التعليمية، ومازال الإقبال كبير من الطلاب علي تلك المجموعات المجانية.



وأضاف "سويلم" لصدى البلد انه خلال متابعته لفعاليات مبادرة «شارك- تعلم- بالمجان»، وبرفقته قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية أنه وجد إقبالًا شديدًا وتزاحمًا من طلاب وطالبات المدارس الثانوية بصفوفها الثلاث والاعدادية والتعليم الفنى، بأعداد كبيرة لا تقل عن 5000 طالب وطالبة لحضور المجموعات،بحميع الادارات التعليمية، مؤكدا أن معلمي المحافظة تسابقوا للاشتراك بالمبادرة بدون أجر، مساهمة منهم فى إنجاح المبادرة.



وتابع «سويلم»: «لا بديل للطالب سوى العودة للمدرسة والاستفادة من هذه المجموعات المجانية».