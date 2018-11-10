ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور

تخطو اللاعبة الصاعدة ريماس شريف بثقة وثبات خطواتها الأولى فى عالم لعبة الجمباز ، وذلك بعد حصولها على الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية الأولى للآنسات تحت ٧ سنوات لعام ٢٠١٨ ضمن فريق أكاديمية فيصل ، وسط مشاركة مئات اللاعبات من مختلف الأكاديميات والكليات والأندية الرياضية على مدار ٤ أيام متصلة بالصالة المغطاة لنادي المقاولون العرب منذ ٤ نوفمبر الحالى.



واجتازت "ريماس" ببراعة مجموعة من المراحل على عدة أجهزة أبرزها المتوازى وحصان القفز والحركات الأرضية بعد أن خضعت لتدريبات بدنية مكثفة وتأهيل فنى على مدار ٣ سنوات.



وكانت "ريماس" قد بدأت رحلتها مع الجمباز عن طريق أكاديمية نادى وادي دجلة الرياضى وفازت بالميدالية الفضية فى بطولة البراعم عام ٢٠١٦.