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رياضة

ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:28 ص
اللاعبة الصاعدة ريماس
اللاعبة الصاعدة ريماس شريف
تخطو اللاعبة الصاعدة ريماس شريف بثقة وثبات خطواتها الأولى فى عالم لعبة الجمباز ، وذلك بعد حصولها على الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية الأولى للآنسات تحت ٧ سنوات لعام ٢٠١٨ ضمن فريق أكاديمية فيصل ، وسط مشاركة مئات اللاعبات من مختلف الأكاديميات والكليات والأندية الرياضية على مدار ٤ أيام متصلة بالصالة المغطاة لنادي المقاولون العرب منذ ٤ نوفمبر الحالى.

واجتازت "ريماس" ببراعة مجموعة من المراحل على عدة أجهزة أبرزها المتوازى وحصان القفز والحركات الأرضية بعد أن خضعت لتدريبات بدنية مكثفة وتأهيل فنى على مدار ٣ سنوات.

وكانت "ريماس" قد بدأت رحلتها مع الجمباز عن طريق أكاديمية نادى وادي دجلة الرياضى وفازت بالميدالية الفضية فى بطولة البراعم عام ٢٠١٦.
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
ريماس شريف تحصد الميدالية الفضية فى بطولة الجمهورية للجمباز..صور
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