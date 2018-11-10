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فن

نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور

السبت 10/نوفمبر/2018 - 02:38 ص
نجوم الفن والإعلام
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم..صور
محمد صبحي
حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع على مشاركة الفنان خالد عجاج الاحتفال بزفاف كريمته "مريم" علي المهندس "إسلام خضير وذلك داخل أحد الفنادق النيلية. 

كان ضمن الحضور من نجوم الفن مدحت صالح وفيفي عبده ومصطفى قمر وأحمد عدوية ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري والمنتج أحمد أيوب والإعلامي تامر أمين والإعلامية بوسي شلبي والإعلامي ممدوح موسى والإعلامية شروق ابراهيم والمطرب أمير عبد آلله والراقصة الاستعراضية دينا ..وغيرهم من أصدقاء العروسين.

تألقت العروس بفستان من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري وشارك في إحياء فقرات الحفل الراقصة الاستعراضية دينا والمطرب الشعبي محمود الليثي.
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
نجوم الفن والإعلام يشاركون خالد عجاج زفاف ابنته مريم.. صور
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