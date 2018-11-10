مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لتحديد موعد لـ7 طلبات مناقشة عامة

فوض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، السبت، هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة عامة.



وتتضمن طلبات المناقشة العامة طلبا عن سياسة الحكومة بشأن مساواة القرى والعزب والمدن في التنظيم والترخيص بقانون البناء، وطلبا آخر عن سياسة الحكومة بشأن عجز عدد المعلمين في المدارس على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى طلب عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل فاقد لبطاقات التموين، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن نقص الحضانات وأسرة العناية المركزة بالمستشفيات.



كما تتضمن طلبات المناقشة العامة، طلبا عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال مناجم الذهب، وطلبا آخر عن سياسة الحكومة بشأن تحديد أسعار محددة للخدمة بالمستشفيات الخاصة، إلى جانب طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تصويب منظومة الدعم لمنع إهدار المال العام.