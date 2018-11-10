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أخبار العالم

الرئيس العراقي الجديد يبدأ أولى جولاته الخارجية بدول الخليج

السبت 10/نوفمبر/2018 - 04:50 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس العراقي برهم صالح سيبدأ غدًا الأحد جولة خليجية هي الأولى منذ توليه منصبه، وذلك تلبية لدعوات رسمية وجهت له من قادة وزعماء عدد من الدول الخليجية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية في العراق، أن الكويت ستكون أولى محطات جولة صالح، تلبية لدعوة وجهت في وقت سابق من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، حيث من المقرر أن تتضمن الزيارة مناقشة ملفات عديدة أبرزها العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين.

وأشار البيان الرئاسي إلى أن جولة صالح ستشمل الإمارات وعددا من الدول المجاورة لها.

وأكد البيان أن صالح يعبر بهذه الجولة عن سعي العراق لبناء أفضل العلاقات مع عمقه العربي والخليجي، والتعاون في إرساء قواعد حسن الجوار والتكامل الاقتصادي والإنمائي والنهوض الثقافي المشترك بما يخدم شعوب المنطقة ويعزز مفاهيم التعاون الدولي.
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