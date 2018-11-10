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رياضة

نيوكاسل يضرب بورنموث بثنائية في الشوط الاول.. فيديو

السبت 10/نوفمبر/2018 - 06:05 م
صدى البلد
نور عادل
انهى فريق نيوكاسل يونايتد، الشوط الاول الذي يجمعه بفريق بورنموث، متقدمًا بهدفين مقابل هدف، بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد "سان جيمس بارك" في اطار الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الانجليزي.

افتتح فريق نيوكاسل التسجيل عن طريق خوسي سولومون روندون بعد مرور 7 دقائق فقط من صافرة البداية، وعن طريق نفس اللاعب سجل الفريق الهدف الثاني بالدقيقة 40.

وعاد فريق بورنموث للمباراة من جديد عن طريق جيفرسون اندريس ليرما وذلك بهدف في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بالشوط الاول.
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