نوال الكويتية تؤدي بروفة الموسيقى العربية بالأوبرا.. صور

أدت الفنانة نوال الكويتية بروفاتها النهائية مساء اليوم في دار الأوبرا المصرية، استعدادًا لحفلها الغنائي على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، حيث أدت البروفة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.





ينتظر أن تحيي نوال الكويتية حفل مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتي تشارك فيه لأول مرة، مع النجم التونسي صابر الرباعي بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات.



