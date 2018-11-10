توفيق عكاشة: هذا الفنان يحصل على ملايين ويشتري السيارات بدون حساب

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك فنانا يحصل على 70 مليون جنيه في أعماله الدرامية، ويشتري سيارات بتلك الأموال بدون حساب «بيشتري عربيات يلف بيها في الشارع».



وأضاف "عكاشة" في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "أنا اتكسف اقول باخد كام رغم أنني رفضت عرض من قناة النهار بـ2 مليون و400 ألف جنيه في الشهر، لأنه مينفعش واحد زيي صرف من جيبه في أزمة البلد أكثر من 47 مليون جنيه، يروح يدور على مرتب ياخده".



وتابع: "أنا بعت ارضي كلها اللي ورثتها من والدي، وما زلت أملك 800 متر مباني و3 أفدنة ممثلة في جنينة موز".



وأكمل: «الإير بيس» سماعة الأذن لا قيمة لها بالنسبة لي، وأحتاجها فقط للخروج إلى فاصل".