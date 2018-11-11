طوارئ في الكويت بعد تسجيل أول حالة وفاة جراء السيول

قالت مؤسسة البترول الكويتية يوم السبت إنها رفعت حالة الطوارئ عقب السيول التي اجتاحت البلاد وأودت بحياة شخص، مضيفة أن منشآتها تعمل بشكل طبيعي.



وذكر طلال الخالد الصباح المتحدث باسم القطاع النفطي في بيان "رفع حالة الطوارئ لدى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع تفعيل غرف الطوارئ نظرا لحالة عدم الاستقرار في الطقس التي تسود البلاد مع هطول الأمطار الغزيرة".



ونفت وزارة الداخلية في بيان شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن سقوط عدة قتلى. وقالت الوزارة "الأمطار لم تسفر سوى عن حالة وفاة واحدة فقط".



كان وزير الأشغال العامة حسام الرومي قدم استقالته يوم الجمعة لرئيس الوزراء بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالممتلكات جراء الأمطار الغزيرة والسيول في أنحاء البلاد.



