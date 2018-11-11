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أخبار البلد

الأرصاد توضح احتمالية سقوط أمطار كثيفة اليوم

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 07:38 ص
شادي عبدالله
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأحد هو خريفي معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية وتوجد شبورة كثيفة بالقرب من المسطحات المائية و المزروعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وستكون خفيفة أو متوسطة لأن موعد هطول الأمطار الشديدة كان الأيام الماضية.

وعن حركة الملاحة في البحرين الأحمر و المتوسط، أكد أنها قابلة لأعمال الصيد و الملاحة.
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