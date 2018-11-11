ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برشلونة يتأخر بهدف أمام ريال بيتيس .. فيديو

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 05:59 م
ريال بيتيس
ريال بيتيس
حسن العمدة
أحرز جونيور فيريو الهدف الأول لفريقه ريال بيتيس فى شباك برشلونة من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف ريال بيتيس فى الدقيقة 20 عن طريق جونيور من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة لمدافعي برشلونة فسددها بإتقان ، ليعلن الهدف الاول لفريقه.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة ، بينما جاء ريال بيتيس فى المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة .
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. مصر تقفز إلى المركز 75 عالمياً في جودة شبكة الطرق

شاهد.. كلوب ينشر صورة لميسي حاملا تي شيرت محمد صلاح

أسماء مصطفى تكشف عن أجر مجدي شطة مقابل عمل حوار صحفي.. فيديو

شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى فولهام

شيبوب: فرحة التونسيين بعد فوز الترجى على الأهلي اختلفت عن الألقاب السابقة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب تونس نقل لقاء المنتخب خارج مصر

تعليق ناري من خالد بيومي على هزيمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود

الأسد يعود .. محمد صلاح على رأس هدافي ليفربول فى الدورى الإنجليزى

حيل سريعة لمحاربة رائحة الفم الكريهة بسرعة لا تتوقعينها

ماكرون يتهم ترامب بـ الخيانة

ميدو يكشف أسباب هزيمة الأهلي أمام الترجي التونسي.. فيديو

أطعمة بمفعول الأنسولين لا تغفلى تناولها لضبط السكر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد يكرم دينا عبدالمقصود بطلة العالم لكمال الأجسام .. صور

في جلسة تصوير جديدة.. هيدي كرم بخوذة وعلي دراجة بخارية..صور

في عيد ميلادها الـ56.. ديمي مور ترفض استخدام سيشوار الشعر..صور

شوارع لندن تحتشد بالآلاف في ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى.. فيديو وصور

العائلة الملكية ترتدي الأسود في ذكرى الحرب العالمية الأولى.. صور

فيديو

شريف شحاته: المجتمع المصري يقدس ثقافة التهويل ..فيديو
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب سرقة السيارات بالإسكندرية.. فيديو
ضبط 5 أسلحة نارية وتنفيذ 60 حكما قضائيا متنوعا بأسيوط.. فيديو
برلماني: الرئيس السيسي يوجه بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.. فيديو
شاهد .. محاولة اغتيال مطربة عالمية داخل منزلها بأمريكا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟