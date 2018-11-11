برشلونة يتأخر بهدف أمام ريال بيتيس .. فيديو

أحرز جونيور فيريو الهدف الأول لفريقه ريال بيتيس فى شباك برشلونة من عمر الشوط الأول، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب الكامب نو في الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني.



وجاء هدف ريال بيتيس فى الدقيقة 20 عن طريق جونيور من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء عقب مراوغة لمدافعي برشلونة فسددها بإتقان ، ليعلن الهدف الاول لفريقه.



ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة ، بينما جاء ريال بيتيس فى المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة .

