عروس سورية تلقي بنفسها من الطابق الخامس بأكتوبر





وأضافت التحريات ان العروس اعتادت زيارة أسرتها المقيمة بذات الحي على مقربة من منزل حماتها إلا أنها تأخرت اليوم عن موعد زيارتها ما دفع والدها لعتابها علي تأخرها والتشاجر معها ثم قام بصفعها على وجهها.



شرحت التحريات أن الفتاة أصيبت بحالة من البكاء الهستيري واسرعت نحو شرفة الشقة وألقت بنفسها من الطابق الخامس لتسقط جثة هامدة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.





تخلصت عروس سورية الجنسية من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بأكتوبر بعد مشاجرة مع والدها.تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا من قسم شرطة أكتوبر أول بمصرع ربة منزل سقطت من علو، انتقلت علي الفور قوات قسم شرطة أول أكتوبر برئاسة المقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث لفحص البلاغ.وتبين من فحص الرائد لطفي صالح معاون مباحث اكتوبر اول للبلاغ ان المتوفية سقطت من الطابق الخامس لتصاب بعدة كسور بأنحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالجمجمة ولفظت انفاسها الأخيرة قبل نقلها للمستشفى.أشارت التحريات التي أجراها العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع اكتوبر باشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث إلى أن المتوفاة تبلغ من العمر قرابة 18 عاما سورية الجنسية تزوجت حديثا منذ قرابة 8 أشهر وتقيم برفقة حماتها بعد سفر زوجها للعمل بإحدى الدول العربية.