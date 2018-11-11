ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 5 ضحايا

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان عاجل له منذ قليل بأن حصيلة قتلى القصف الإسرائلي على منطقة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة قد ارتفع إلى 5 شهداء.



وأوردت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة أنباء عن استشهاد القائد القسامي، نور بركة، في اشتباك وقع بين قوة إسرائيلية خاصة، وبين مقاومين فلسطينيين، فيما تحدث شبكة "صوت الأقصى" الفلسطينية عن مقتل القيادي محمد القرا ومصطفي أبو عودة وعلاء الدين قويد في عملية التوغل التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، رونين منليس، في حديثه مع المراسلين العسكريين، إن "الجيش كان ينفذ عملية كان من المفترض أن تنتهي بهدوء، حدث شيء ما، أصبحت العملية معقدة. أطلب صبركم وحساسيتكم".



وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الأحد، سقوط شهداء وجرحى من المقاومة الفلسطينية في "حدث أمني" جنوبي قطاع غزة، مضيفة فيي بيان صحفي: "حدث أمني شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة".



وأضافت أن "الأجهزة الأمنية والشرطية أعلنت الاستنفار لمتابعة الحدث".