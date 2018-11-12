مصصم الأزياء ستيفانو ريتشي: أبو العينين قيمة اقتصادية ودبلوماسية

أكد مصمم الأزياء الإيطالي الشهير ستيفانو ريتشي أنه كان ينتظر تكريم رجل الصناعة محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بشغف بعد حصوله على جائزة الاقتصاد والدبلوماسية الدولية فى دول البحر المتوسط لعام 2018 «نوبل المتوسط» من منظمة البحر المتوسط.





وأضاف ستيفانو ريتشي فى تغطية خاصة لقناة "صدى البلد" وبرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، أنه سعيد بحضوره حفل تكريم أبو العينين، الذي يمثل قيمة كبيرة فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية، من خلال أعماله العظيمة وحرصه على التعاون المتوسطي وخلق سبل وطرق جديدة للاستثمار وتقديم الفرص للشباب فهم المستقبل فى أي مكان فى العالم، قائلا: «قدمت كتابي الذي أتحدث خلاله عن الشباب والطموح والمستقبل إلى أبو العينين».



