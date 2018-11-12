محمد أبو العينين: قدمت أفكارا للبنوك لتمويل المشروعات ببلدان المتوسط..فيديو

أعرب رجل الأعمال محمد أبوالعينين، الرئيس الشرفي للجمعية البرلمانية المتوسطية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، خلال كلمته في حفل تكريمه بجائزة نوبل المتوسط من منظمة البحر المتوسط العالمية، عن فخره الشديد ليس فقط لحصوله على الجائزة ، ولكن أيضا للتعاون الكبير بين كل من مصر وإيطاليا الممتد لسنوات طويلة وأيضا لما تمتلكه البلدين من حضارة وتعاون يمتدان لسبعة آلاف عام، قائلًا: "إن رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية أسمى أمنيات كل مصري، واليوم يتحقق له ذلك بحصوله على هذه الجائزة.



وأضاف أبو العينين - خلال التغطية الخاصة لبرنامج "على مسئوليتى" والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى والمذاع عبر قناة "صدى البلد" - أن هناك إسهامات عديدة لتوطيد العلاقات بين دول المتوسط، وأصبح لدينا لجنة برلمانية لدول البحر الأبيض المتوسط، كما أننا قدمنا كثيرا من الأفكار للبنوك لتمويل المشروعات في بلدان البحر المتوسط.



وأوضح أبو العينين، أنه منذ 30 عاما قرر اقتحام الصحراء لتعميرها وإنشاء مصنع، وهذا الأمر سبب حيرة ودهشة لدى الكثيرين، نظرا لما يحتاجه هذا المصنع من تكنولوجيا ومهارات وبنية تحتية وعمال وفنيين، لكنه أصر على هذا الموقع.



وأعرب أبو العينين، عن سعادته بالتواصل بين المسؤولين في مصر وإيطاليا، وذلك بفضل جهود ميشيل كاباسو رئيس منظمة البحر المتوسط، مؤكدا أنه باتت توجد جامعات نتيجة لاقتراحاتنا، وأنشئت واحدة منها في المغرب، وأخرى في سلوفينيا.