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حوادث

8 مؤثرات تتسبب فى كثافات مرورية على محاور وميادين العاصمة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 09:29 ص
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
محمد صبري - إسلام مقلد
تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية، معدلات سير متوسطة على كل المحاور، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية، ولم تشهد الطرق سوى 8 مؤثرات على حركة المرور هي:

- كثافات بمنزل كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.

- يوجد مصادمة بين ٣ سيارات بصلاح سالم المتجه لنفق الميرغنى والعروبة، أسفر عن إصابة شخص.

- مصادمة بين أتوبيس وملاكى بمحور الشهيد بعد مستشفى الشرطة المتجه للمشير والتجمع.

- ظهور أحجام مرتفعة بمحور الثورة المتجه لمصر الجديدة نتيجة أعمال أسفل الدائرى.

- مصادمة بين سيارتين بمحور جوزيف تتيو أمام مستشفى السعودى الألمانى المتجه لكوبرى الحرفيين.

- ظهور أحجام مرورية أمام القادم من كوبرى التعمير ومتجه للحرفيين.

- ظهور كثافات مرورية بشارع الخليفة القاهر نتيجة منطقة الأعمال.

- ظهور كثافات مرروية أعلى كوبرى اكتوبر القادم من الشرق ومتجه وسط البلد والجيزة.

وأفاد مصدر أمنى، بأنه تم انتشار الخدمات المرورية بأماكن الكثافات لتسيير حركة المرور لمنع امتدادها لباقى الكبارى والانفاق التى مازالت الحركة المرورية تعمل بها بشكل جيد وطبيعى، مضيفا أنه لا ينصح سائقى السيارات بتعديل باقى المسارات.

وأكد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة قامت بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث، لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية، وتوجد بعض الأعطال الخفيفة غير مؤثرة وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.
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