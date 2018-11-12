أبطال التحدي والإعاقة فى ندوة لتوعية المواطنين بالسنطة..صور

نظم بيت ثقافة السنطة، التابع لفرع ثقافة الغربية، بالتعاون مع مدرسة مصعب بن عمير للصم وضعاف السمع بالسنطة، ندوة اليوم الاثنين، بعنوان " أبطال التحدي ذوي القدرات الخاصة " وذلك فى إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية ذوي القدرات الخاصة ودمجهم مع المجتمع.



حاضر فى الندوة محمد النادي مسئول الأنشطة الثقافية ببيت ثقافة السنطة وترجمها للغة الإشارة أبو الفتوح الدسوقي من أسرة المدرسة، مؤكدا أن أصحاب القدرات الخاصة توفر لهم الدولة مواهب فائقة وإنجازات متلاحقة، بهدف دمج وتأهيل ذوي الإعاقات في نسيج المجتمع المصري بمختلف أنماط إعاقاتهم البصرية والجسدية والذهنية والسمعية والحركية، وتوعية المجتمع بحقوقهم المدنية في مختلف المجالات.



وأشار " النادى" إلى إعادة النظر في الخريطة البرامجية بما يكفل تخصيص مساحات زمنية مناسبة لطرح قضاياهم وعرض أفكارهم وشئونهم المختلفة، وكل ذلك يصب في مفهوم الوحدة الوطنية، بين أطياف المجتمع في نسيج واحد.