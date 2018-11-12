ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بيطري المنيا يضبط 184 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بسما لوط

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 12:34 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أيمن رياض
حررت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنيا ، محضرا بمركز سمالوط بإجمالي 184 كجم (لحوم بقرى) مذبوحة خارج المجازر الحكومية قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين ،حيث تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط المتبعة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية بمركز سمالوط بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على الصالح العام.

أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا شدد على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين و القضاء على الغش التجاري.
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يتوجه إلي إيطاليا للمشاركة في قمة القادة المعنيين بالملف الليبي

مسلم ومن الدروز.. مواقع التواصل تكشف هوية الضابط الإسرائيلي المقتول في غزة

الحكومة: تشكيل لجنة لتلافي أزمات ارتفاع أسعار السلع.. فيديو

شاهد..رياح الشيطان تشعل الحرائق بكاليفورنيا وارتفاع الضحايا لـ31 شخصا..فيديو

الزراعة: استنباط محاصيل زراعية موفرة فى استخدام المياه..فيديو

نقيب الممثلين لـ صدى البلد: لن نسمح لـ حمو بيكا بالتمثيل

موعد مباريات الدورى الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

تعرف على مقادير أقراص الحمصية مع الشيف هالة فهمي

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

المنتخب يبدأ استعداداته لمواجهة تونس بالتصفيات الإفريقية اليوم

بكام لوحة سيارتك.. الإمارات تبيع 5 لوحات أرقام سيارات بـ11 مليون درهم

فى ذكرى وفاته.. هذا الفنان كان سيلعب دور رأفت الهجان قبل محمود عبد العزيز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

شاهد.. ملامح الشيخوخة على وجه نوال الزغبي

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في كواليس arabs got talent

فيديو

ماذا قال نجوم الفن عن الساحر فى ذكرى وفاته.. فيديو
شاهد.. رسالة الفنان محمد محمود عبدالعزيز في الذكرى الثانية لوفاة الساحر
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار خلال الأسبوع الجاري..فيديو
عفت جوهر: خطة 2030 تهدف للترغيب في التعليم الفني.. فيديو
الزراعة: استنباط محاصيل زراعية موفرة فى استخدام المياه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟

هل تؤيد مقترح قانون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟