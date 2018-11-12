بيطري المنيا يضبط 184 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر بسما لوط

حررت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالمنيا ، محضرا بمركز سمالوط بإجمالي 184 كجم (لحوم بقرى) مذبوحة خارج المجازر الحكومية قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين ،حيث تم مصادرة كافة المضبوطات وإعدامها وفقًا للشروط والضوابط المتبعة.



جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها المديرية بمركز سمالوط بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك فى إطار ضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على الصالح العام.



أكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري أن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا شدد على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم حرصًا على سلامة وصحة المواطنين و القضاء على الغش التجاري.