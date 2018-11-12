أهلي جدة: تأجيل مواجهتنا أمام الاتحاد يضر بعدالة الدوري

أكد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، على أن تأجيل مواجهة فريقه أمام اتحاد جدة، إذا تمت بالفعل، ستضر بعدالة المسابقة السعودية.



اتحاد جدة من المنتظر أن يواجه أهلي جدة في الـ 25 من الشهر الحالي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي ، بعدها يلعب الاتحاد أمام الأهلي في لقاء السوبر المصري السعودي في الـ 27 من نفس الشهر.



وكتب ماجد النفيعي رئيس أهلي جدة عبر حسابه الشخصي على (تويتر): "إن تأجيل مباراتنا مع شقيقنا الاتحاد، إن حصل، قرار غير موفق وسيضر بعدالة المسابقة، علما أن تقديم المباراة يوم أو يومين كافي لحل تعارضها مع مباراة السوبر".