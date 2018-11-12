نيمار ينضم إلى معسكر منتخب السامبا لمواجهة أوروجواي

انضم نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، اليوم الإثنين، إلى معسكر منتخب البرازيل، بالعاصمة البريطانية لندن، استعدادا للمباراة الودية، المقررة يوم الجمعة المقبل، أمام منتخب أوروجواي.



وانتظم نيمار وعدد من اللاعبين في معسكر السامبا، تحت قيادة المدرب تيتي، استعدادا لآخر مباراتين وديتين يخوضهما الفريق في العام الحالي.



وكان تيتي، قد استدعى في اللحظة الأخيرة، كلا من ريناتو أوجوستو وأليكس ساندرو، لتعويض غياب فيليب كوتينيو نجم برشلونة، ومارسيلو نجم ريال مدريد، بسبب الإصابة، حسبما أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.



كما ينتظر أن يستدعي مدرب السامبا لاعبا آخر، لتعويض غياب كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم، أمس، أمام سيلتا فيجو، والتي سيغيب بسببها عن الملاعب 3 أسابيع.



ومن بين اللاعبين المنضمين لمعسكر السامبا في لندن، يبرز كل من آرثر نجم برشلونة، وويليان لاعب تشيلسي، وأليسون حارس مرمى ليفربول.



وبعد مواجهة أوروجواي، يوم الجمعة، سيلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الكاميروني، في إنجلترا أيضا، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لتكون الودية الأخيرة للفريق في 2018.