ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

نيمار ينضم إلى معسكر منتخب السامبا لمواجهة أوروجواي

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 06:49 م
نيمار
نيمار
حسن العمدة
انضم نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، اليوم الإثنين، إلى معسكر منتخب البرازيل، بالعاصمة البريطانية لندن، استعدادا للمباراة الودية، المقررة يوم الجمعة المقبل، أمام منتخب أوروجواي.

وانتظم نيمار وعدد من اللاعبين في معسكر السامبا، تحت قيادة المدرب تيتي، استعدادا لآخر مباراتين وديتين يخوضهما الفريق في العام الحالي.

وكان تيتي، قد استدعى في اللحظة الأخيرة، كلا من ريناتو أوجوستو وأليكس ساندرو، لتعويض غياب فيليب كوتينيو نجم برشلونة، ومارسيلو نجم ريال مدريد، بسبب الإصابة، حسبما أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

كما ينتظر أن يستدعي مدرب السامبا لاعبا آخر، لتعويض غياب كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم، أمس، أمام سيلتا فيجو، والتي سيغيب بسببها عن الملاعب 3 أسابيع.

ومن بين اللاعبين المنضمين لمعسكر السامبا في لندن، يبرز كل من آرثر نجم برشلونة، وويليان لاعب تشيلسي، وأليسون حارس مرمى ليفربول.

وبعد مواجهة أوروجواي، يوم الجمعة، سيلتقي المنتخب البرازيلي نظيره الكاميروني، في إنجلترا أيضا، يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، لتكون الودية الأخيرة للفريق في 2018.
loading...

ترشيحاتنا

رسميا.. ميسي يتسلم جائزتي البيتشيتشي وأفضل لاعب في الليجا

أمين عمر حكما لمباراة المقاصة أمام بيراميدز بالدورى الممتاز

على خطى الهندسة.. حقوق عين شمس تسجل صفرا في انتخابات الطلاب

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

حكاية أول رحلة سفر لـ هند رستم.. تسببت في علقة ساخنة لصبي عاكسها

14 شخصا يقتحمون منزلا بـ لودر وسيارتين ويختطفون صاحبه بـ طوخ

شاهد .. هبوط أرضي مفاجئ يبتلع سيدتين بطريق مزدحم

أحمد كريمة: قانون الإيجار القديم حرام شرعا

إصابة 5 إسرائيليين بصواريخ من غزة والحكومة تناشد المستوطنين البقاء بالملاجئ

شاهد.. سخرية هاني شاكر من حمو بيكا ومجدي شطة

برعاية قطر .. باكستان تفرج عن أخطر إرهابيي طالبان

ننشر أسعار الخضراوات واللحوم والأسماك بالأسواق اليوم.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاد مايا دياب.. تعرف على أسعار إطلالاتها

النجوم المتضررون من حرائق كاليفورنيا .. أبرزهم جيرارد بتلر..صور

20 صورة لأجمل إطلالات نجمات هوليوود في حفل People's Choice Awards.. صور

فى عيد ميلادها الـ38.. شاهد إطلالات جريئة لـ مايا دياب

وزراء الإنتاج الحربي والرى والزراعة يناقشون سبل تعميم نظم الرى الحديث.. صور

فيديو

حماية المستهلك يؤكد حل 1775 شكوى ضمن مبادرة اليوم المفتوح
نقيب الزبالين: تهميشنا سبب انتشار القمامة .. وإحنا أصدقاء البيئة
محلية النواب: 7.7 مليار جنيه تكلفة إصلاح منظومة القمامة .. فيديو
السجائر الإلكترونية ضررها يفوق العادية.. لهذا السبب
محمد صلاح يتسلم جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟