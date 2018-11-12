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أخبار العالم

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة.. وجيش الاحتلال يتهيأ لمزيد من الضربات

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:32 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي جراء القصف الذي تتعرض له المستوطنات الإسرائيلية من قبل صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وكشف جيش الاحتلال أن حالة الجندي المصاب خطيرة للغاية.

فيما نقل موقع واللا الإسرائيلي تصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال والذي قال إن جيش الاحتلال يتهيأ لتوجيه مزيد من الضربات لقطاع غزة.

وفي نفس السياق، قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن صافرات الإنذار أصبحت تدوي في البلدان المحاذية لقطاع غزة.
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